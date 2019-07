Brazilia - Argentina 2-0 // Cutremur! Au intrat serviciile de securitate ale președintelui Braziliei pe sistemul de comunicare al arbitrilor la meciul cu Argentina?!

21:20

Polona Hercog (30 WTA) o înfruntă acum pe puștoaica de 15 ani Cori Gauff (313 WTA), într-o confruntare contând pentru turul III de la Wimbledon. Câștigătoarea acestui meci o va înfrunta în optimi pe Simona Halep (27 de ani, 7 WTA). liveSCORE » Polona Hercog - Cori Gauff 6-3, 6-7 (7), 0-0We're going to a decider!@CocoGauff wins the second set tie-break 9-7 - who are you backing from here?#Wimbledon pic.twitter. ...