Tenis: Petra Kvitova, calificată în optimile de finală la Wimbledon pentru prima oară după cinci ani

Filmul "Vlad Nemuritorul" ("Dracula the Impaler) regizat de Adrian Popovici, după un scenariu de Nicu Covaci, Radu Aneste Petrescu, Ioan Cărmăzan şi Ted Nicolaou, a avut premiera în România în 22 noiembrie 2002.Subiectul filmului îl constituie legenda lui Vlad Dracula, care reapare într-un club din New York. După cinci secole în care Vlad Dracula a bântuit pământul, urmărit de tragicul său trecut, trădat de vampirul care l-a făcut să devină nemuritor, existenţa lui se rezumă la vânătoarea de vampiri, potrivit site-ului cinemagia.ro. Filmul îl prezintă pe Vlad (interpretat de Marius Bodochi), fost prinţ al Valahiei, cavaler al Ordinului Dragonului, servitor al Bisericii şi erou al războaielor secolului al XV-lea împotriva turcilor, care se ridică în apărarea oamenilor ce au căzut victime ale vampirismului. Mii de oameni, victime ale molimei, au fost traşi în ţeapă, decapitaţi şi condamnaţi infernului, în lupta împotriva vampirismului. Scenariul trece în prezent unde, într-un club de noapte din New York, numit "Cripta", un grup de pretinşi rockeri acoperă activităţi de adevăraţi vampiri. Un străin intră în club într-o noapte şi ucide şase dintre ei. Necunoscutul este Vlad Dracula iar proprietarul clubului este Vambery (interpretat de Adrian Pintea), vampirul care l-a creat pe Dracula şi apoi l-a trădat, pe care Vlad a crezut că l-a distrus cu 500 de ani înainte. Subteranele barului sunt ascunzătoarea lui Vambery.Poliţia intervine, iar ziarele anunţă apariţia în oraş a unui psihopat. Detectivul Brock (interpretat de Vlad Rădescu) de la Omucideri solicită ajutorul profesoarei de istorie Elizabeth Dawson, pentru a înţelege motivul pentru care ucide acela care se autointitulează Vlad Dracul Tepeş, precizează cinemagia.ro. Când Vlad o vede pe Elizabeth, chipul ei îi aminteşte de Elisabeta (interpretată de Andra Negulescu), iubirea sa din secolul al XV-lea, care fusese profanată de Vambery şi care s-a sinucis după ce s-a transformat într-un monstru. Amintirile îi animă dorinţa de a-l ucide pe Vambery. Foto: (c) cinemagia.ro"Într-o murdară suburbie din New York triumfă clubul Cripta unde, într-un decor bizantin, 'vampirii' dau spectacole, noapte de noapte, sfădindu-se, aprig, în paloşe până dau zorii. Dar lumea zice că în fiecare noapte stoluri negre de vârcolaci izbucnesc din locul blestemat. 'Diskjockey'-ul spectacolelor de la club e Vambery, care le-a făcut acolo sălaş monştrilor. Brusc, voievodul vlah Dracula, care, deşi a fost procopsit cu 'nemurirea' vampirică tocmai de către dascălul său, Vambery, a rămas bun la suflet şi slujitor plecat al ortodoxiei, apare decis să pună capăt petrecerii", scrie criticul de film Tudor Caranfil în volumul "Dicţionar universal de filme" (Editura Litera, 2008). Actorul Marius Bodochi a mărturisit că are multe amintiri legate de filmările la "Vlad Nemuritorul", cu atât mai mult cu cât echipa a lucrat mult, iar filmările au fost făcute în diferite locuri."Am filmat alături de Adrian Pintea, pe care îl iubesc şi acum - un mare actor şi un mare prieten. Eu eram personajul pozitiv, el era cel negativ, iar scenele filmate împreună erau o bucurie. Au fost şi scene de cascadorie, iar o parte din mişcările dificile le făceam noi, însă la scenele foarte grele sau periculoase veneau cascadorii, aveam fiecare câte un cascador care ne dubla. Adrian era un mare iubitor de animale, mai ales de cai. Avea calul lui, a filmat chiar cu el. Eu am făcut lecţii de călărie, dar nu călăream aşa bine ca el, m-a învăţat să stau în şa, cu o mână pe hăţuri şi în cealaltă mână având o spadă, toate astea în galop. A fost o perioadă plăcută. Acţiunea din contemporaneitate se suprapunea cu aceea din urmă cu sute de ani. Mulţi ne-au acuzat atunci că facem americănisme, dar noi am lucrat mult la filmul ăsta şi ne-am simţit extraordinar, chiar dacă ne-a solicitat fizic şi psihic. Filmările s-au făcut în Bucureşti, în locuri care puteau duce cu gândul la periferia oraşului New York - locul unde acum e hotel Caro, o fabrică din cărămidă din zona Obor, Parcul Carol, pasajul Unirii, interioare luxoase dintr-o zonă aflată în Băneasa. S-a filmat, bineînţeles, şi la Bran, prin munţii şi văile ţării", a declarat Marius Bodochi pentru AGERPRES.Din distribuţia filmului mai fac parte Lamia Beligan, Gabi Andronache, Mihaela Rădescu, potrivit imdb.com. Coloana sonoră a filmului este semnată de Vlady Cnejevici, melodia "Love of My Life"/"Dragostea mea" fiind cântată de Leo Iorga. Vocea personajului Vlad din contemporaneitate este dublată în limba engleză de actorul Marcel Iureş. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Daniel Olteanu) Sursa foto: cinemagia.ro