Un bătrân de 60 de ani, din Botoșani, a primit umilință supremă din partea unui șofer de maxi-taxi! De la ce l-a aruncat din mașină

09:20

O călătorie cu taxiul poate fi, în unele cazuri, o adevărată aventură. Bineînțeles, concluziile – plăcute sau neplăcute – apar de foarte multe ori sub forma unor mesaje postate în mediul online, astfel că internauții au posibilitatea de a fi în contact permanent cu… ultimele întâmplări prin care trec prietenii virtuali. Un ieșean a avut […] The post Ce a pățit un client într-un taxi din Iași: “Cursa s-a desfasurat cu gemete, urlete de..” appeared first on Cancan.ro.