Topul salariilor pe oraşe: unde se câştigă cel mai bine

Retailerul de tip cash&carry Selgros va deschide în acest an un magazin nou la Baia Mare, urmând a ajunge astfel la o reţea de 23 de unităţi Compania a obţinut anul trecut o cifră de afaceri de 3,7 mld. lei, plus 2%, avansul fiind susţinut doar de consum dat fiind că nu a fost inaugurat niciun magazin nou. „În prima parte a anului, cifra de afaceri a înregistrat o creştere de aproximativ 8%. Aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii ani, consumul, per ansamblu, a fost cel care a susţinut, în general,...