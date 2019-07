Prezentatoarea Mihaela Călin, de la Observatorul Antenei 1, a născut!

09:50

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, aproape în fiecare zi, că bucureștenii vor avea parte nu numai de vijelii, averse și descărcări electrice, ci și de grindină. Numai că fenomenul extrem de periculos nu și-a făcut simțită prezența, din fericire, însă toți care urmăresc cu atenție avertismentele ANM s-au întrebat care motivul pentru care grindina […] The post De ce nu plouă cu grindină în București, deși ANM anunță asta în fiecare zi. Secretul pe care autoritățile îl ascund de bucureșteni appeared first on Cancan.ro.