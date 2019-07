ASTANA - CFR CLUJ // Veste excelentă! Look Plus transmite turul dintre Astana și CFR Cluj, din preliminariile Ligii Campionilor

Astana - CFR Cluj, primul meci din turul I al preliminariilor Champions League, va fi, în cele din urmă, transmis la TV în România. Look Plus e postul care va difuza partida. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, 9 iulie, la Nur-Sultan, în Kazahstan, de la ora 16:00, pe Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO. ...

