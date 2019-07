Primele imagini de la botezul regal, al fiului prințului Harry!

10:30

Diana Adina s-a născut în anul 1984, iar povestea ei de viață este impresionantă. Diana s-a hotărât să povestească prin tot ceea ce a trecut de-a lungul timpului, iar amintirile sale sunt cutremurătoare. Cei care au citit povestea Dianei au rămas împietriți. A fost bătută, abuzată, jignită, a trecut prin episoade care au marcat-o pentru […] The post Diana Adina și povestea ei cutremurătoare. ”Era beat și ne lovea fără milă, uneori până la sânge…” appeared first on Cancan.ro.