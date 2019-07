Mirela Banias de la ”Insula Iubirii” s-a căsătorit religios! Rochia ei de mireasă a fost neobișnuită

11:30

Gabriela Firea va avea, cu siguranță, o bătrânețe liniștită. Pe lângă pensia câștigată din munca ei de jurnalist, în trecut, actualul edil al Capitalei va încasa ca bonus, pentru că a fost senator, 3.445 de lei. Iar pentru că este primar în funcție, pentru un mandat, încă 2.688 de lei, și asta pentru că salariul […]