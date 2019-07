Fotbal: FC Viitorul a câştigat în premieră Supercupa României, după 1-0 cu CFR Cluj

19:20

Premierul Viorica Dăncilă a apreciat, sâmbătă, la Sulina, armonia în care convieţuiesc oamenii din Delta Dunării, deşi fac parte din diverse minorităţi, şi a afirmat că sunt "un exemplu pentru multe zone din ţară"."Aici, oamenii sunt foarte calzi. Este un loc izolat. Vara sunt foarte mulţi turişti, dar iarna e pustiu. Sunt doar localnicii, dar au aceeaşi căldură. Sunt multe etnii, ucraineni, lipoveni, greci care convieţuiesc împreună şi sunt un exemplu pentru multe zone din ţară", a declarat premierul.Dăncilă a participat la Festivalul borşului pescăresc organizat de Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), ai cărei reprezentanţi s-au întrecut în prepararea mâncărurilor pe bază de peşte."Este o acţiune tradiţională organizată de UUR care reuneşte etnicii ucraineni din peste opt judeţe din ţară şi din Ucraina. E o acţiune care dă posibilitatea ucrainenilor de aici să-şi păstreze tradiţiile şi să arate şi populaţiei majoritare cultura minorităţii ucrainene", a declarat pentru AGERPRES preşedintele UUR, deputatul Nicolae Miroslav-Petreţchi.În timpul vizitei la Festivalul borşului pescăresc din Sulina, premierul Viorica Dăncilă a gustat preparate pregătite de participanţi şi a făcut fotografii cu aceştia.Deplasarea premierului în oraşul Sulina s-a încheiat pe plaja de la Marea Neagră."Plaja a rămas la fel. Nu sunt foarte multe construcţii, dar poate că tocmai ăsta este farmecul aici, la Sulina. Îmi place foarte mult. Este locul unde am copilărit", a afirmat premierul Dăncilă.Pe plaja de la Marea Neagră, premierul şi miniştrii care au însoţit-o au fost întâmpinaţi de copiii participanţi la programul guvernamental ARC care pictau pasarela către mare.De altfel, premierul Viorica Dăncilă a apreciat talentul copiilor şi în atelierele de pictură din tabăra din Sulina."Pun foarte mult suflet în picturi şi acest lucru este foarte important pentru noi. Dorim să plece cu amintiri frumoase de aici şi să aibă dorinţa de a se întoarce în România", a declarat premierul la finalul ceremoniei de deschidere a programului ARC, în timp ce vizita atelierele de pictură la care participă copiii prezenţi în tabăra din oraşul Sulina.Înainte de a ieşi din centrul de agrement, Dăncilă a jucat tenis de masă cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. Premierul a vizitat apoi terenul de fotbal din tabără, iar miniştrii prezenţi la eveniment au jucat fotbal.În timpul vizitei, premierul a afirmat că au fost făcute modificări la OUG 114 din 2018 "acolo unde lucrurile nu funcţionează bine"."Am spus de prima dată că vom da dovadă de flexibilitate pe ordonanţa 114. Pe diferite domenii care au fost incluse în această ordonanţă am făcut modificări acolo unde lucrurile nu funcţionează bine, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partenerii sociali. Suntem deschişi să facem noi modificări în alte domenii", a afirmat premierul Dăncilă.Premierul Viorica Dăncilă a deschis, sâmbătă dimineaţa, la Sulina, programul guvernamental ARC, care găzduieşte în acest an un număr record de participanţi, peste 3.000 de copii din comunităţile de români din afara graniţelor, evenimentul fiind organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi de Ministerul Tineretului şi Sportului. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)