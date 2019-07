Jandarm din Suceava, în stare gravă, după ce a fost atacat de urs, în timpul serviciului

16:20

"Pe întreg parcursul mandatului meu, eu una nu am putut uita ţara din care provin - iar Doamna Prim-Ministru ştie foarte bine eforturile pe care le-am depus pentru România, dar continuă în mod absolut gratuit campania de denigrare a mea începută de luni de zile. Aşa cum sunt convinsă că ştiţi, am preluat mandatul cu o rată de absorbţie în cazul României, pentru perioada 2007-2014, de doar 58%, de aceea am creat Grupul de lucru pentru o mai bună implementare în care am inclus tarile cu o rata de...