Fotbal: Hagi - E o mare bucurie, dar gândul meu se duce la meciul CFR-ului din Liga Campionilor

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sâmbătă seara, că este supărat după înfrângerea din Supercupa României în faţa formaţiei FC Viitorul (scor 0-1) şi a precizat că moralul jucătorilor săi este scăzut acum, înaintea meciului de marţi cu FC Astana, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor."A fost primul meci oficial, s-a jucat şi cu un trofeu pe masă şi ne doream să câştigăm. Suntem supăraţi că nu am reuşit. A fost însă un meci echilibrat, nu poţi să spui că una dintre echipe a fost mai bună. Noi am avut ocaziile mai mari, dar golul l-au marcat ei. Îmi pare rău pentru băieţi, pentru moralul lor înaintea meciului cu Astana. Mâine vor sta 5 ore în avion spre Kazahstan, iar moralul lor va fi scăzut. Acum rolul meu e să lucrez la psihicul lor şi să îi fac să îşi revină pentru că sincer noi meritam mai mult în seara asta. Mai ales dacă ne uităm şi la ultima fază când mingea nu vrea să intre în poartă... E clar că suntem supăraţi, voiam să mergem măcar la loviturile de departajare. Pentru că eu cred că meritam cel puţin un egal după 90 de minute. Din păcate noi în luna iulie jucăm 8 meciuri, au mai rămas 7... nici nu avem timp să ne antrenăm, să lucrăm din punct de vedere tactic", a afirmat tehnicianul la postul Digisport.Petrescu susţine că formaţia sa are şansa a doua în dubla cu FC Astana. "Noi cu Astana pornim cu şansa a doua. Azi aveam prima şansă cu FC Viitorul şi am pierdut. Dar Astana este mult mai bună ca noi, are un buget de 50 de milioane de euro. În ultimii 4 ani a fost mereu în grupele Ligii Campionilor şi ale Europa League. La Astana nu a câştigat nici Galatasaray, nici Atletico, nici Benfica. Acolo e teren sintetic, ei sunt în plin campionat şi au 16 internaţionali în lot. Deci pornim cu şansa a doua, problema este însă că venim după o înfrângere. Nu ştiu cum să inventez ceva ca să fie totul bine", a spus antrenorul, care a adăugat că în perioada următoare este posibil să mai fie achiziţionaţi "2-3 jucători".Echipa de fotbal FC Viitorul a câştigat în premieră Supercupa României după ce a învins-o pe campioana en titre CFR Cluj cu 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 86 de Andrei Artean.FC Viitorul şi-a completat astfel palmaresul după titlul de campioană, Cupa României şi cu cel de-al treilea trofeu naţional, Supercupa României. Aceasta a fost a doua partidă în care formaţia din Ovidiu a jucat cu Supercupa României pe masă, dar în 2017 a pierdut în faţa echipei FC Voluntari cu 0-1.