O nouă navă cu migranţi, de această dată italiană, sfidează ordinul lui Salvini şi acostează pe insula Lampedusa

05:00

Administraţia lui Donald Trump este "ineptă" şi "unică în disfuncţionalitatea sa", apreciază ambasadorul britanic în SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relatează AFP.Diplomatul ar fi afirmat că preşedinţia lui Trump este susceptibilă "să se prăbuşească în flăcări" şi "să se încheie în dizgraţie" în memoriile şi rapoartele sale transmise Londrei, potrivit săptămânalului."Nu credem cu adevărat că această administraţie va deveni substanţial mai normală, mai puţin disfuncţională, mai puţin imprevizibilă, mai puţin divizată, mai puţin stângace şi ineptă din punct de vedere diplomatic", scrie Kim Darroch într-unul din mesajele sale, potrivit Mail on Sunday.Preşedintele american este "instabil" şi "incompetent", a mai estimat diplomatul în vârstă de 65 de ani.Un alt memoriu privind vizita de stat controversată efectuată luna trecută de Trump la Londra precizează că preşedintele american şi echipa sa au fost "seduşi", dar că în pofida a tot Marea Britanie ar putea să nu-şi păstreze prea mult timp imaginea bună, întrucât "America este mereu pe primul plan".Ambasadorul mai scrie că informaţiile privind "haosul şi luptele feroce" care agită Casa Albă - "fake news" potrivit lui Donald Trump - sunt "în cea mai mare parte adevărate".Kim Darroch este unul dintre diplomaţii cei mai experimentaţi în post la Washington, unde a ajuns în ianuarie 2016, înainte de victoria lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale.Potrivit Mail on Sunday, telegramele intrate în posesia presei, cel mai probabil divulgate de un funcţionar britanic, acoperă o perioadă care începe în 2017.Într-un mesaj mai recent, datat 22 iunie, Darroch critică politica preşedintelui american privind Iranul, care a suscitat temeri privind un conflict armat. Potrivit diplomatului, Trump a avut pe acest subiect poziţii "incoerente", "haotice".Iar faptul că ar fi renunţat în ultimul moment la un bombardament aerian asupra regimului de la Teheran drept represalii după ce o dronă americană a fost doborâtă, invocând faptul că 150 de iranieni riscau să fie ucişi, este un argument care "nu ţine"."A fost mai probabil din cauză nu a fost niciodată complet convins de această soluţie şi era îngrijorat de cum această schimbare faţă de una din promisiunile din campania din 2016 va fi percepută în 2020", a apreciat Darroch, făcând referire la viitoarele alegeri prezidenţiale.Ministerul britanic al Afacerilor Externe nu a contestat veridicitatea acestor telegrame diplomatice."Britanicii au dreptul să aştepte ca ambasadorii noştri să le furnizeze miniştrilor noştri evaluări oneste privind politicienii din ţările în care sunt detaşaţi. Opiniile lor nu sunt neapărat şi cele ale miniştrilor sau guvernului nostru", a precizat un purtător de cuvânt."Echipa noastră de la Washington are relaţii solide cu Casa Albă şi fără îndoială vor rezista unor astfel de comportamente meschine", a mai spus purtătorul de cuvânt despre eventualele consecinţe ale acestei scurgeri de informaţii confidenţiale.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.thegirlsun.com