Cutremur însemnat în România, azi-noapte la ora 02:32. INFP a instaurat codul galben de pericol

12:40

Andreea Mantea este prezentatoarea emisiunii “Puterea Dragostei”, show difuzat de Kanal D. Nu toți concurenții sunt, însă, pe placul frumoasei brunete. În ultime ediție, Alex Bobicioiu a avut o reacție puțin cam deplasată, iar Andreea Mantea l-a dat afară din emisiune. Pe fondul tensiunilor în urma scandalului dintre Roxana, Jador și Iancu, prezentatoarea Kanal D […] The post Scandal la Kanal D! Andreea Mantea, criză de nervi: “Nu v-ar fi rușine!” appeared first on Cancan.ro.