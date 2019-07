Bacalaureat 2019. Rezultatele complete, afișate de EDU.RO

12:40

Andreea Marin a trecut prin trei divorţuri, însă acest lucru nu a speriat-o. După ultima separare, fosta “Zână a Surprizelor” a început o poveste de dragoste cu Ionuț Brâncoveanu, consulul României în Libia. Nu este exclus ca vedeta să ajungă din nou în fața altarului, dacă ținem cont că tot timpul liber îl petrece în […] The post Nunta anului 2020 în showbiz: Andreea Marin se mărită cu iubitul ei?! appeared first on Cancan.ro.