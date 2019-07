Un bebeluş a murit într-un accident rutier, petrecut în judeţul Constanţa

09:20

Carmen Brumă este disperată să rezolve situaţia: • "VA ROG SA MA AJUTATI SA PUN CAPAT ACESTEI ESCROCHERII NUMITE *****!!!! NU AM CONSUMAT NICIODATA ACEST PRODUS SI NU AM DE GAND! SE FOLOSESC CU TUPEU SI NESIMTIRE DE NUMELE MEU FARA NICIUN DREPT!!! PE SITE NU AU NICIUN CONTACT ASTFEL INCAT SA-I POT DA IN JUDECATA. SE PARE CA FIRMA CARE DISTRIBUIE E DIN DEVA SI SE NUMESTE *** SAU ***! VA ROG DISTRIBUITI ACEASTA INFORMATIE CA SA NU MAI CADA IN PLASA SI ALTE PERSOANE IAR DACA AVETI DATE DESPRE CEI C...