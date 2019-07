Meteorologii ANM, anunț devastator pentru București. Val de caniculă fără precedent

19:40

A căzut un planor la Sânpetru, în Braşov, pe panta de aterizare. Pilotul e în stare critică, conştient, dar încarcerat. O persoană a fost rănită, sâmbătă după-amiază, după ce un planor s-a prăbuşit pe panta de aterizare a aerodromului din Sânpetru, judeţul Braşov. La locul accidentului se deplasează mai multe echipaje de intervenţie, anunţă ISU […] The post Clipe dramatice, în Brașov! Un planor s-a prăbușit, iar pilotul a rămas încarcerat appeared first on Cancan.ro.