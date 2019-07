Cea mai confortabilă casă mobilă e spectaculoasă

13:30

Toate detasarile de personal din societatile comerciale in ministere vor fi analizate incepand de saptamana viitoare, a anuntat vineri seara premierul Viorica Dancila, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Tulcea. "Sunt foarte multe persoane, pe unele dintre ele le stim, pe altele le aflam acum cand facem analiza fiecarui minister, persoane care sunt detasate de la societati comerciale. Daca e angajat de trei zile pe salariul de prim-ministru, detasarea se face pe salariul din societate. Aceste lucruri nu le mai putem accepta. Vom cere detasarile de la fiecare minister in parte, pentru ca nu e corect si nu e un mod constructiv de abordare", a afirmat premierul. Dancila a mai spus ca vor fi verificate si entitatile din cadrul unor ministere care au mai multi sefi decat angajati. "Sunt ministere in care avem entitati cu mai multi factori de conducere decat salariati. Avem entitati unde vrem sa vedem ce au facut intr-un an de zile. Avem societati, si am vazut una chiar saptamana trecuta, in care veniturile sunt egale cu cheltuielile, dar si-au crescut salariile. Nu este o abordare corecta. Nu putem irosi banul public si trebuie sa fim foarte fermi in astfel de situatii. De saptamana viitoare vom lua fiecare minister in parte, vom analiza toate aceste lucruri si vom vedea cum putem descentraliza si sa lasam unitatile din teritoriu in subordinea consiliilor judetene si sa apropiem decizia de cetateni", a mentionat premierul Dancila. Articolul integral pe ZIARE.COM