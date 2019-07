Fotbal: Copa America - Argentina nu a fost lăsată să ajungă în finală, acuză Messi

12:00

Cei doi fii ai muzicianului John Lennon au urmat cariera artistică a celebrului lor tată. Atât Julian, cât şi Sean sunt artişti talentaţi şi renumiţi.Julian Lennon s-a născut la 8 aprilie 1963, la Liverpool, Marea Britanie. Este fiul din prima căsătorie a lui John Lennon, fondator al trupei The Beatles, cu Cynthia Powell. Se presupune că Julian l-a inspirat pe tatăl său în compunerea unora dintre cântece - "Lucy in the Sky with Diamonds", "Good Night", potrivit site-ului www.thefamouspeople.com. Sursa foto: Julian Lennon/facebook.comDe asemenea, Paul McCartney a scris "Hey Jude" pentru a-l consola pe Julian după divorţul părinţilor, când el avea doar cinci ani. În 1973, a primit ca dar de Crăciun, de la tatăl său, un set de tobe care i-a încurajat pasiunea pentru muzică. Debutul lui Julian a avut loc la vârsta de 11 ani, pe albumul tatălui său, "Walls and Bridges", în single-ul "Ya-Ya". Primul album al lui Julian a fost "Valotte", urmat de "The Secret Value of Daydreaming".A apărut în musicalul lui Mike Batt, "The Hunting of the Snark". Turneul său muzical din 1985 a fost gândit ca parte a filmului "Stand By Me: A Portrait of Julian Lennon". A mai apărut în filmele "Imagine: John Lennon", "Cannes Man" şi "Leaving Las Vegas". În 1991, a lansat albumul "Help", iar single-ul "Saltwater" a urcat pe locul 6 în topul britanic şi în cel australian. O perioadă a ieşit din industria muzicală, ocupându-se cu sculptura şi navigaţia. În 1998 a revenit pe piaţa muzicală cu abumul "Photograph Smile", iar în 2002 a înregistrat o adaptarea a cântecului Beatles-ilor "When I'm Sixty-Four". În 2007 a devenit interesat de fotografie şi a deschis o expoziţie foto - "Timeless: The Photography of Julian Lennon", precizează site-ul www.thefamouspeople.com.***Sean Lennon s-a născut la 9 octombrie 1975, la New York, fiind fiul lui John Lennon din căsătoria cu Yoko Ono. Este actor, compozitor şi cântăreţ, fiind cunoscut pentru albumele sale "Into the Sun" şi "Friendly Fire". A apărut recitând pe albumul mamei din 1981, "Season of Glass". Apoi a continuat să apară pe fiecare album al lui Yoko Ono, cu câte un single - "It's Alright", "Onobox", Starpeace". Sursa foto: Sean Lennon/facebook.comÎn 1988, Sean a apărut în filmul lui Michael Jackson "Moonwalker". A colaborat la scrierea versurilor pentru albumul lui Lenny Kravitz "Mama Said", în 1991. S-a asociat cu Yuka Honda şi Miho Hatori, din trupa Cibo Matto pentru a remixa single-ul "Talking to the Universe". Honda l-a invitat pe Sean să cânte la chitară bas în trupă şi să-i însoţească în turneu. Primul album solo, "Into the Sun", a fost lansat în 1998. A urmat albumul "Friendly Fire", cu single-ul "Dead Meat". Sean Lennon şi Charlotte Kemp Muhl şi-au înfiinţat propria casă de producţie, "Chimera", apoi au alcătuit o trupă numită The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Single-ul de debut a fost "Jardin Du Luxembourg", lansat în 2010. Au urmat albumele "La Carotte Bleue" (2011) şi "Midnight Sun" (2014), conform site-ului www.thefamouspeople.com.***John Lennon s-a născut la Liverpool, la 9 octombrie 1940. A urmat Doverdale Primary School, Quarrybank High School şi Liverpool Art School (chitară, orgă şi armonică). A urmat cursurile de Belles Artes din oraşul său şi aici a cunoscut-o pe Cynthia Powell, care mai târziu va deveni soţia sa. A făcut parte din numeroase grupuri, cum au fost: The Quarry Men, Johnny & The Moondogs şi John & The Silver Beetles, în acestea fiind acompaniat de colegi de şcoală, printre care şi Stuart Sutcliffe, potrivit site-ului www.bestmusic.ro. Sursa foto: John Lennon/facebook.comÎn 1956, în timpul unei petreceri, un prieten comun al lui John şi al lui Paul McCartney, Ivan Vaughan, îi prezenta unul altuia. John îl invita pe Paul să formeze un grup pentru a putea cânta la chitară iar mai târziu intră în formaţie şi George Harrison, propus de McCartney. Din necesitatea de a avea un baterist, a fost cooptat Pete Best. După proba pe care au dat-o pentru înregistrarea unui disc cu Parlophone, producătorul artistic, George Martin, le-a sugerat un schimb de ritm şi de baterist. Membrii fondatori ai grupului au luat decizia să-l coopteze pe Ringo Starr, pe atunci baterist al grupului Rory Storm, potrivit site-ului www.cinemarx.ro.Numele grupului evolua de la John & The Silver Beetles, la John Silver & The Beatles şi apoi la numele care va face istorie. John a fost cel care a avut ideea numelui The Beatles, unind ultima parte a cuvântului "beetles" ("scarabeu") cu "beat", din cauza muzicii pe care o cântau.În 1962 a început succesul în Anglia cu primul lor single, ''Love Me Do'', şi în luna august a aceluiaşi an John se căsătorea cu Cynthia, cu care a avut primul său copil, actualul muzician Julian Lennon. Un an mai târziu, grupul înregistra primul disc - ''Please Please Me''. În acelaşi an au cucerit piaţa Americii de nord cu discul ''With The Beatles''. Începând din acel moment, faima grupului nu numai că a crescut, dar s-a transformat într-un fenomen de masă, cu influenţă nu numai în muzică, ci şi în comportamentul tineretului.Trupa a început să scoată hit după hit, toate ajungând în topuri pe locul I. Lennon şi McCartney erau cei care creau muzica grupului. În 1965, cei patru au fost decoraţi de regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuţii deosebite (redresarea balanţei financiare a Angliei graţie vânzării masive de discuri ale grupului). În 1966, John a cunoscut-o pe artista plastică japoneză Yoko Ono în timp ce vizita o expoziţie a acesteia din New York. Yoko a devenit marea dragoste a vieţii lui şi cei doi s-au căsătorit în Gibraltar câţiva ani mai târziu, după divorţul lui Lennon de Cynthia Powell. Yoko l-a determinat să experimenteze şi alte tipuri de muzică şi i-a influenţat definitiv personalitatea lui Lennon, i-a schimbat modul de a gândi, dar a reprezentat şi motivul neînţelegerilor ce au început să apară între John şi Paul, care au dus în final la destrămarea grupului în 1969, potrivit site-ului www.cinemarx.ro.În 1970, după desfiinţarea oficială a grupului The Beatles, a început cariera de solist a lui Lennon, apărându-i trei albume experimentale înregistrate cu ajutorul lui Yoko Ono: ''Unfinished Music No.1: Two Virgins'', ''Unfinished Music No.2: Life with the Lions'' şi ''Wedding Album''. Tot în 1970 este lansat ''John Lennon/Plastic Ono Band'', primul album de studio a lui John Lennon singur, cu teme ca ''Mother'', dedicată părinţilor săi, ''Working Class Hero'' sau ''God'', precizează site-ul amintit.Un nou disc apare în 1971, ''Imagine'', după care muzicianul decide să se mute de la Londra la New York. În discurile următoare - ''Some Time in New York City'' (1972), ''Mind Games'' (1973), ''Walls and Bridges'' (1974) şi ''Rock 'n' Roll'' (1975), a menţinut acelaşi standard înalt al calităţii muzicii, cu ocazionale apariţii ale prietenilor: George Harrison, Billy Preston, Harry Nilsson, Elton John sau David Bowie. Cântecul ''Whatever Gets You through the Night'', cu Elton John la pian, a fost numărul I în Billboard.În vara lui 1973, John se desparte de Yoko şi se instalează la Los Angeles cu May Pang, tânăra sa asistentă. A fost perioada de reîntoarcere la rock. Împreună cu producătorul Phil Spector înregistrează ''Walls and Bridges'', apoi albumul ''Rock'n Roll'', constituind o repriză de classic rock'n'roll cum a fost ''Be-Bop-A-Lula'' sau ''Peggy Sue''. La începutul lui 1975, Lennon se întoarce la Yoko Ono, în acelaşi an născându-se fiul lor, Sean Taro Ono Lennon.În 1980, după cinci ani de la ultimul său album, Lennon a lansat ''Double Fantasy'', care avea ca temă de început "(Just like) starting over". A avut un succes imens, astfel încât Lennon s-a întors în studio pentru a înregistra albumul ''Milk and Honey''.La 8 decembrie 1980, în timp ce se întorcea spre apartamentul său din clădirea Dakota, împreuna cu Yoko, după o serie de înregistrări, Mark David Chapman a tras asupra artistului cu un revolver cinci focuri. Patru din ele l-au lovit în spate şi a murit câteva minute mai târziu, într-o maşină a unei patrule de poliţie, în drum spre spital.În anii următori au fost organizate numeroase concerte de comemorare la care au participat muzicieni de renume. În octombrie 2007 a fost inaugurat monumentul din Insula Videy, din Islanda, numit ''Imagine Peace Tower'', opera văduvei lui Lennon, care a fost însoţită cu această ocazie de fiul său Sean, de Ringo Starr şi Olivia Harrison, văduva lui George Harrison, mai precizează site-ul cinemarx.ro.