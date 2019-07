Bărbat înjunghiat mortal după un scandal în Constanța. A fost găsit fără suflare în propria casă

13:40

Cântăreţul Stevie Wonder, în vârstă de 69 de ani, a anunțat că va fi supus unui transplant de rinichi în toamna acestui an. Dezvăluirea a fost făcută chiar în timpul unui concert pe care l-a susţinut sâmbătă seară la Londra. "Sunt bine, totul e bine. Am găsit un donator şi totul e bine. "Vreau să […]