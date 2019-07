Neversea 2019. Peste 150.000 de fani şi cei mai cunoscuţi artişti. Tatuaje de festival, acrobaţii şi concerte - VIDEO

12:40

"Mai mult de 35.000 de români din Basarabia au fost deportaţi, in noaptea de 5 spre 6 iulie anul 1949, în Siberia. O drama care nu apare în manualele de istorie din România şi nici nu este prezentată în niciun muzeu din ţară. Exact acum 70 de ani, in total peste 150.000 de români au fost deportaţi din teritoriile anexate de URSS in Siberia şi Kazahstan, in anii de ocupaţie, iar averile lor confiscate", scrie Eugen Tomac, preşedintele PMP; pe Facebook. "Am fost ieri la Chişinău, la invitaţia domn...