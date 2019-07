Ce a făcut Bianca Drăgușanu imediat după ce Alex Bodi a anunțat despărțirea

11:40

În dimineața zilei de 29 aprilie – la ora 7.15 – un localnic din Săcele, care venise să hrănească animalele de la fermă, a sesizat poliția despre producerea unui accident mortal, un bărbat fiind găsit decedat în afara unui autoturism de lux, proptit într-un copac. Vestea că fostul creator de modă Răzvan Ciobanu a murit […] The post Asta schimbă tot! S-a aflat motivul adevărat al morții lui Răzvan Ciobanu appeared first on Cancan.ro.