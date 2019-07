Concluzia sumbră a lui Daniel Niculae: „Rapid nu va promova” » De ce au nevoie giuleștenii pentru a merge în Liga 1

22:00

CFR Cluj este campioana României la fotbal, dar și la condițiile pe care oficialii clujeni le oferă fotbaliștilor săi. Delegația vișiniilor a ajuns în capitala Kazahstanului, Nur-Sultan, fostă Astana, după un zbor de cinci ore. Astana și CFR Cluj se întâlnesc în turul I al Ligii Campionilor. Prima manșă are loc marți, de la ora 16:00, pe TV DigiSport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO. ...