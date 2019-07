Mehedinţi: Patru persoane au necesitat îngrijiri medicale, în urma codului roşu de vremea rea

19:40

Parlamentarii britanici pro-UE, atât conservatori cât şi laburişti, caută noi modalităţi pentru a-l împiedica pe viitorul premier conservator să decidă un Brexit fără acord, după ce deputaţii pro-europeni din Camera Comunelor au eşuat în ultimele luni să transpună în lege o serie de amendamente care ar fi blocat un eventual ''no deal'' (retragerea din UE fără un acord), relatează duminică agenţia Reuters.Ambii candidaţi conservatori rămaşi în cursa pentru succesiunea premierului demisionar Theresa May, Boris Johnson şi Jeremy Hunt, au spus că ar putea accepta ca pe 31 octombrie să se producă un Brexit fără acord dacă Bruxelles-ul va refuza revizuirea acordului încheiat de premierul în exerciţiu, dar respins de legislativul britanic.Ei se vor confrunta însă cu un legislativ unde există o majoritate împotriva unui Brexit fără acord, deşi încă nu a fost consemnat în Camera Comunelor un vot ferm pentru un act normativ care să împiedice un ''no deal''.La fiecare vot asupra acordului privind Brexitul convenit de premierul demisionar Theresa May cu Bruxellles-ul, opoziţia laburistă şi alţi parlamentari britanici adversari ai ieşirii din UE au prezentat moţiuni care ar fi împiedicat executivul să decidă singur un Brexit fără acord, dar au fost toate respinse la vot. Un alt amendament, ce ar fi dus la blocarea unor fonduri guvernamentale dacă guvernul ar fi ales un ''no deal'', nici nu a mai fost votat, după ce preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a decis săptămâna aceasta să nu fie supus dezbaterii şi votului în plenul legislativului.Un purtător de cuvânt al laburiştilor, Barry Gardiner, a declarat că partidul său va introduce o moţiune de cenzură împotriva guvernului de îndată ce va estima că există un număr suficient de parlamentari conservatori care ar sprijini-o.Mai mulţi deputaţi conservatori au declarat că ar susţine o astfel de moţiune dacă viitorul guvern ar decide un Brexit fără acord. Alţii spun că vor căuta noi căi legislative de a împiedica o astfel de evoluţie, dar Boris Johnson nu a exclus opţiunea de a suspenda activitatea parlamentului până după 31 octombrie, pentru a nu se confrunta cu noi tentative prin care Camera Comunelor să încerce preluarea controlului asupra procesului retragerii din UE.Potrivit publicaţiei Sunday Times, fostul avocat general conservator Dominic Grieve - implicat şi precedentele încercări de a bloca un ''no deal'' - va încerca luni amendarea unei dispoziţii legislative privind Irlanda de Nord, prin care ar obliga executivul să vină în octombrie cu o declaraţie în faţa Camerei Comunelor pentru a informa deputaţii asupra demersurilor de formare a unui guvern nord-irlandez. În aceste condiţii ar deveni foarte dificil din punct de vedere legal să se suspende lucrările parlamentului.