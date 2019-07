Cutremur bancar în Europa! Anunțul făcut de CEA MAI MARE bancă din Germania

09:40

Cu toții am auzit de familia Rotschild, de care se leagă istoria băncilor la nivel mondial și care ajuns să ocupe prima poziție în orice teorie a conspirației privind „guverne mondiale" sau „stăpânii lumii". Dar câți știau că există dinastii chiar mai vechi decât Rotschild care continuă să conteze în lumea finanțelor după aproape patru secole și care fac încă afaceri cu miliarde dolari în aproape același stil ca în 1650? Familia Hoare, din Marea Britanie, a început să facă afaceri în 1672 și continuă să existe pe scena marii finanțe sub aceeași denumire, C. Hoare & Co, notează Bloomberg. Articolul integral pe CAPITAL