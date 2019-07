Huawei lansează în România primul smartphone 5G al companiei, Huawei Mate 20 X

11:40

PREMIERĂ în transferurile de bani: Binance, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din lume, a transferat 1,2 miliarde de dolari cu costuri de sub 2 cenţi Autor: Alex Ciutacu Postat la 07 iulie 2019 21 afişări În data de 26 iunie, circa 1,2 miliarde de dolari sub forma monedei digitale binance (BNB) au fost transferaţi de unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din lume, la costuri de sub 2 cenţi, potrivit CoinTelegraph, care citează datele publicate pe WhaleAlert...