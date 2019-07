Singurul liceu din București în care toți elevii au promovat examenul de Bacalaureat 2019

11:30

Campioana României, CFR Cluj, susține marți, de la ora 16:00, în Kazahstan, manșa I a confruntării cu Astana din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Returul este programat miercuri, 17 iulie, la Cluj-Napoca. Antrenorul Dan Petrescu susţine că formaţia sa are şansa a doua în dubla cu Astana.