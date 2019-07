ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 8 IULIE

11:10

"Spider-Man: Far from Home", noul lungmetraj din seria de aventuri ale Omului-Păianjen, s-a instalat confortabil pe prima poziţie a box-office-ului nord-american după acest weekend, potrivit estimărilor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations şi citate de AFP.Această continuare a "Spider-Man: Homecoming", în regia lui Jon Watts, a generat încasări de 93,6 milioane de dolari în primul său weeekend de prezenţă pe ecrane.Profitând de sărbătoarea naţională de 4 iulie în Statele Unite, acest nou film Marvel, lansat marţi seara, a atras deja încasări de 185,1 de milioane de dolari.În "Spider-Man: Far from Home", Tom Holland revine în rolul supereroului care, după evenimentele din ''Avengers: Endgame'', trebuie să acţioneze pentru a salva omenirea de noi ameninţări. Noul episod extinde universul Spider-Man şi îl scoate pe Peter Parker din zona de confort a casei sale din Queens (New York), pentru a-l trimite în Europa, într-o vacanţă şcolară care se transformă în cea mai mare provocare şi aventură epică de până acum. Departe de casă, Peter trebuie să-şi protejeze prietenii, să salveze lumea, să se ridice la înălţimea unei provocări căreia numai el îi poate face faţă şi să se împace cu destinul său de Spider-Man.Pelicula îi are în distribuţie pe reputaţii actori Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal şi Marisa Tomei.Locul al doilea revine celei mai recente producţii Pixar, "Toy Story 4", în cădere un loc de pe prima poziţie, cu încasări de 34,3 milioane de dolari (şi 306,6 milioane de dolari în trei săptămâni de prezenţă pe ecrane).După cel de-al treilea lungmetraj din această franciză, lansat în 2010, ce părea să încheie magistral saga "Toy Story", studioul Pixar readuce pe marile ecrane personajele carismatice Woody şi Buzz Lightyear în "Toy Story 4", o peliculă în regia cineastului debutant Josh Cooley, care mizează pe vocile reputaţilor actori Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele şi Keanu Reeves. Podiumul este completat de "Yesterday", o comedie muzicală avându-i ca protagonişti pe Himesh Patel şi pe Lily James, după un scenariu scris de Richard Curtis - cunoscut pentru "Notting Hill" (1999) şi "Love Actually" (2003) - în regia lui Danny Boyle, laureat cu premiului Oscar pentru cel mai bun regizor cu filmul "Slumdog Millionaire" (2008).După ce a suferit un accident de trafic, un muzician cu viitor incert (Patel) se trezeşte într-o realitate paralelă în care devine singura persoană din lume care cunoaşte cântecele trupei The Beatles. Filmul, cu o distribuţie din care face parte şi Ed Sheeran, care îşi interpretează propriul rol, a obţinut încasări de 10, 8 milioane de dolari după acest weekend şi de 36,9 milioane în trei săptămâni de prezenţă în cinematografe. Pe locul al patrulea regăsim horror-ul "Annabelle Comes Home", al şaptelea episod al francizei "Conjuring", cu încasări de 9,8 milioane de dolari şi 50 de milioane de dolari în două săptămâni pe marile ecrane. Top 5 este completat de "Aladdin", cu Will Smith în rolul duhului din lampă, cu încasări de 7,6 milioane de dolari şi de 320,8 de milioane de dolari după şapte săptămâni în cinematografe. AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Dana Purgaru, editor online: Irina Giurgiu)