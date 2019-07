Giurgiu: Partea bulgară o să desfăşoare tratament aerian împotriva ţânţarilor întreg malul său al Dunării

14:20

Programul Start-Up Nation şi povestea unor firme noi care au avut succes a schimbat mentalitatea societăţii despre antreprenori, care până acum erau văzuţi ca nişte infractori, a declarat, luni, Ştefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Anteprenoriat.Ministrul a participat la deschiderea reuniunii Zilele Diplomaţiei Comerciale, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), în parteneriat cu Academia de Studii Economice (ASE) şi Centrul de Excelenţă în Comerţ Exterior.În contextul în care ministrul a vorbit despre spiritul antreprenorial pe care îl trezeşte Start-Up Nation, acesta a fost întrebat de jurnalişti de ce era nevoie de un program guvernamental pentru acest lucru."Trebuia să învăţăm să vorbim despre povestea de succes în România. Înainte antreprenorul era privit de o foarte mare parte a societăţii româneşti ca... haideţi să o spunem serios, ca un infractor de foarte multe ori, ca un îmbogăţit, nu se vedea efortul pe care îl face antreprenorul şi nu se vedea niciodată partea de inovare, de motor de a determina tendinţe noi în economie. Despre acest lucru vreau să vorbim în România, despre faptul că antreprenorul are o poveste de succes, fiind implicat inclusiv în viaţa comunităţilor locale şi aducând plus valoare acolo unde se află", a spus Oprea.Oficialul a arătat că există multe afaceri noi de succes, care cresc exponenţial, dând exemplul companiei UiPath, care a ajuns foarte rapid la o capitalizare de aproape 10 miliarde de dolari."Lucrurile acestea se întâmplă în România pentru că există ecosisteme, există acest mediu puternic creativ. Poate că politicile publice din 2000-2004 când au fost introduse în licee clase de matematică - informatică intensiv îşi spun astăzi cuvântul. Vorbim de 120.000 de IT-işti. Sigur, coroborat cu ideea că am reuşit să-i ţinem în România prin faptul că nu plătesc impozit pe venit şi aproape 6% din PIB-ul României vine din zona IT", a precizat demnitarul.Oprea a subliniat necesitatea ca aceste informaţii să fie cunoscute, astfel încât şi alţi tineri cu apetit pentru afaceri să se poată inspira."De foarte multe ori, în România a fost greu să spunem "mulţumesc". Dar trebuie să spunem "mulţumesc", pentru că sunt foarte mulţi cărora trebuie să le spunem "mulţumesc". Şi întotdeauna le spun "mulţumesc" celor care plătesc taxe şi impozite lună de lună, fără să existe o măsură de coerciţie în acest sens. Pentru că ei fac ca tot ceea ce înseamnă sistem public în România să funcţioneze", a adăugat ministrul pentru Mediul de Afaceri.