Bacşişul ar putea deveni literă de LEGE!

12:00

Șoseaua aflată la cea mai înaltă altitudine din România, Transalpina, nu are alocați bani pentru investiții în bugetul pe 2019 din cauză că nu s-a încheiat procesul dintre Compania Națională de Autostrăzi (CNAIR) și Romstrade, firma lui Nelu Iordache, cea care a construit o parte din drum, se arată într-un răspuns dat de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, unei interpelări făcută de deputatul Lucian Bode. ”Precizăm că nu se pot executa lucrări de natura investițiilor la acest obiectiv până la judecarea în fond a dosarului nr. 39515/2014 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, ce are ca obiect rezilierea contractului de lucrări. În 2014, directorul de atunci, dar și de azi, a CNAIR, Narcis Neaga, a declarat că urmează să rezilieze contractul cu Romstrade pentru că firma constructoare nu a dus la bun sfârșit contractul. În plus, Romstrade era în insolvență. "Am demarat procedura de reziliere a contractului cu firma care s-a ocupat de Transalpina. Am acţionat în judecată constructorul, pentru că doar aşa poate fi reziliat contractul. Asta după ce am realizat două expertize foarte importante: o expertiză tehnică şi una contabilă. Pentru prima dată spun public treaba aceasta: expertiza contabilă a arătat un prejudiciu de aproximativ 100 de milioane de euro. Este o sumă foarte mare. (...) Reprezintă lucrări care au ajuns într-o stare de degradare extrem de avansată şi lucrări plătite şi neefectuate. Urmează să defalcăm cât la sută din această cifră înseamnă lucrări plătite şi neefectuate şi cât înseamnă degradări. Transalpina e o afacere încâlcită. Plus că dacă noi ne apucăm să lucrăm la drum, trebuie să obţinem acordul de mediu. Știţi că lucrările s-au efectuat fără acord de mediu. Din primăvară, CNADNR va intra pe acest drum şi va pune în siguranţă drumul", a declarat atunci Narcis Neaga.În context, el a arătat că în cadrul CNAIR vor fi calculate şi pierderile suportate de cabanierii din zona tranzitată de Transalpina, Neaga menţionând va fi pentru prima dată în cadrul instituţiei când vor fi făcute astfel de calcule.Contractul de execuţie lucrări de "Modernizare DN67C Bengeşti — Sebeş, km 0+000 — km 148+414" încheiat între CNAIR şi SC ROMSTRADE SRL a fost suspendat încă din 5 octombrie 2012. Prin Sentința civilă nr. 1171/17.02.2015 a Tribunalului București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal s-a admis cererea de ordonanță președințială care obliga Romstrade la predarea provizorie către CNAIR a amplasamentului DN 67C Bengești-Sebeș pentru efectuarea reparațiilor de strictă necesitate pentru conservarea lucrărilor și asigurarea siguranței circulației. În 2018, DRDP Craiova și DRDP Cluj au executat pe DN 67C lucrări de întreținere curentă: reparații asfaltice, colmatări fisuri și crăpături și îndepărtarea materialului stâncos dislocat de torenți. La începerea lucrărilor de modernizare, în 2009, drumul dinspre Novaci era asfaltat numai până la Râncă, localitate situată la 1.600 metri altitudine, iar cel dinspre Sebeș numai până la Lacul Oașa. Șoseaua a fost dată parțial în circulație în 2010. Lucrările au încetat în 2013, o dată cu declararea insolvenței firmei Romstrade, antreprenorul contractat de CNAIR. Astfel, traseul tronsonului de gol alpin (Rânca-Obârșia Lotrului), care trece prin Pasul Urdele și Pasul Muntinu, a fost în întregime rectificat, lărgit și s-a așternut stratul de binder (lipsesc straturile de asfalt de uzură), dar nu s-au finalizat lucrările la rigolele de preluare a apelor de pe versanți și la instalarea elementelor de siguranță (parapete, elemente reflectorizante, marcaj rutier orizontal și vertical). Tronsonul Obârșia Lotrului-Barajul Oașa a fost refăcut parțial - pe o porțiune de circa 4 kilometri există doar terasament, alternând cu straturi de binder și, totodată, cu straturi de asfalt. Drumul este brăzdat transversal de zeci de șanțuri de colectare a apelor pluviale, care necesită încetinirea până la 5-10 km/h. Lipsesc și aici în totalitate elementele de siguranță. Viaductele de pe malul estic al Lacului Oașa sunt accesibile pe o singură bandă. Pe tronsonul Baraj Oașa-Dobra, porțiunile de binder alternează cu cele de asfalt de uzură, iar elementele de siguranță sunt prezente sporadic.Oficial, drumul este considerat șantier în lucru, și nu beneficiază de deszăpezire decât pe tronsoanele Novaci-Rânca, respectiv Dobra-Baraj Oașa. În timpul iernii, la Obârșia Lotrului se poate ajunge doar pe DN7A Brezoi-Voineasa-Vidra (singurul tronson care este deszăpezit de CNAIR).