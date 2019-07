Băiatul din Bihor care s-a spânzurat după ultima probă a luat 9.25 la Bac! Ionatan voia să studieze aviaţia în China

17:20

In ziua de azi, un automobil are un rol esential in viata oamenilor. O masina este unul dintre cei mai buni parteneri în trafic, dar poate fi si un adevarat inamic, daca nu este aleasa cu atentie. Autovehicolul se achizitioneaza in functie de nevoile si scopul utilizarii, dar si de buget, acesta implicand pe langa pretul de achizitie si alte costuri suplimentare, cum ar fi: taxa de impozitare, RCA, consumul sau intretinerea.