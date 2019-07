Ministerul Sănătăţii şi BEI au semnat un acord de servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea de proiecte

17:50

Consiliul Concurenţei propune Guvernului introducerea pe piaţa carburanţilor a unui sistem similar cu cel din Austria şi Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preţurile în acelaşi timp, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.Anterior, tot luni, Consiliul Concurenţei a anunţat rezultatele anchetei derulate pe această piaţă, care a relevat că există o concurenţă redusă între companii."Germania are două zile pe săptămână în care toată lumea stabileşte preţurile, la aceeaşi oră. Bănuiesc că şi acolo decizia a fost luată tot pentru că piaţa nu funcţiona normal. Vom propune Guvernului o măsură similară, care ar urma să fie implementată de către Ministerul Energiei sau de către cel al Economiei", a spus Chiriţoiu.De asemenea, în Austria, începând cu ianuarie 2011, a fost instituită obligaţia legală ca orice companie care doreşte majorarea preţului carburanţilor să poată face acest lucru în orice zi, dar numai la ora 12:00 a.m., reducerile fiind permise în orice moment.Şeful Concurenţei a arătat că scopul acestei măsuri este întărirea concurenţei, care în final să ducă la preţuri mai mici."Preţul corect este cel pe care îl dă piaţa. Noi am vrea ca piaţa să funcţioneze mai bine. Nu înseamnă că preţul din piaţă este consecinţă a unui comportament ilegal, noi nu spunem asta. Noi am vrea să intensificăm concurenţa şi în acest fel să scadă preţurile", a susţinut el.Chiriţoiu a adăugat că instituţia pe care o reprezintă se va consulta cu companiile petroliere pentru a identifica barierele care descurajează alte companii să intre pe piaţă şi pentru a lua măsuri împotriva acestor bariere.Ancheta a confirmat faptul că existenţa unui lider, care deţine aproximativ jumătate din piaţă, are efect direct asupra modului în care se modifică preţurile cu amănuntul la carburanţi, acesta fiind, de regulă, şi iniţiatorul modificărilor de preţ.Consiliul Concurenţei nu nominalizează compania, însă lider pe această piaţă este OMV Petrom, care deţine peste 700 de benzinării, sub brandurile OMV şi Petrom. Compania este urmată, pe această piaţă, de Rompetrol, Lukoil, Mol, Socar şi Gazprom.Raportul autorităţii de concurenţă mai arată că, în acelaşi timp, fiecare companie monitorizează constant activitatea concurenţilor şi reacţionează la modificările de preţuri ale acestora. Astfel, companiile concurente preferă să adopte un comportament similar cu cel al liderului din punctul de vedere al modificărilor de preţuri, acestea realizându-se, de cele mai multe ori, într-un interval de maximum 24 de ore."În aceste condiţii, concurenţa pe piaţa comercializării cu amănuntul de carburanţi din România este redusă, fapt care se reflectă asupra nivelului preţurilor cu amănuntul la carburanţi. Ca urmare, în vederea creşterii concurenţei în acest sector, Consiliul Concurenţei susţine elaborarea unui act normativ prin care să se stabilească numărul creşterilor de preţ săptămânale, zilele în care se pot efectua aceste creşteri şi ora modificării, valabile pentru toate companiile de pe piaţă, pentru reducerile de preţ neimpunându-se nicio restricţie de acest fel, acestea putând fi operate oricând", susţine Consiliul.Nivelul concurenţei este influenţat, de asemenea, de o serie de factori structurali, specifici pieţei comercializării cu amănuntul de carburanţi din România, dintre care cel mai important este reprezentat de gradul foarte ridicat de concentrare a pieţei: un număr restrâns de companii petroliere care deţin aproximativ 90% din totalul vânzărilor de carburanţi.Din analizele efectuate, a rezultat faptul că preţurile la pompă au fost corelate în perioada 2014 - 2018 cu cotaţiile internaţionale la produsele petroliere (benzină şi motorină), modificările de preţ din România urmând îndeaproape evoluţiile internaţionale atât la creşteri, cât şi la scăderi.Consiliul Concurenţei a lansat pe 1 iulie aplicaţia Monitorul preţurilor pentru carburanţi, care afişează preţurile pentru toate tipurile de carburanţi (benzină şi motorină) practicate în reţelele OMV, Petrom, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar şi Gazprom din întreaga ţară.Prezent la lansarea aplicaţiei, Adrian Nicolaescu, preşedintele boardului director al OMV Petrom Marketing, a fost întrebat de către jurnalişti cum apreciază competiţia de pe această piaţă. "Există o competiţie semnificativă în România, iar companiile petroliere sau privaţii (benzinăriile independente - n.r.) îşi stabilesc independent preţul carburanţilor", a arătat Nicolaescu.Totodată, întrebat dacă este adevărat că, atunci când OMV Petrom modifică preţul, celelalte companii se aliniază la acest preţ, el a răspuns: "Piaţa din România este o piaţă liberă, fiecare operator îşi construieşte preţul şi îşi transmite preţul către staţiile sale. Nu pot spune eu despre ceilalţi competitori cu ce viteză se aliniază sau dacă se aliniază la preţurile făcute de OMV Petrom sau de alţii. Nu cred că este o modalitate gândită prin care ceilalţi îşi construiesc preţul", a susţinut acesta.În acelaşi timp, jurnaliştii l-au întrebat pe Nicolaescu ce a învăţat compania pe care o reprezintă din lecţia de acum 10 ani, când marile lanţuri de benzinării au fost amendate cu sume record pentru cartel."Cred că România a învăţat foarte mult, la momentul respectiv, din acea lecţie. Acum stabilirea vinovăţiei sau nu este una. Din acel moment până astăzi, din perspectivă legală, s-a maturizat foarte mult piaţa, asta vreau să vă spun, şi cred că în toate sectoarele de activitate, nu doar în domeniul petrolier, s-a văzut foarte mult o maturizare şi o transparentizare a pieţelor din România pentru consumatori", consideră responsabilul OMV Petrom.Acesta a adăugat că preţurile diferă de la o benzinărie la alta în funcţie de cererea şi oferta din acele zone, dar şi de componentele costurilor.