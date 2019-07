Angelina Jolie de România este însărcinată! Ce sex va avea copilul

12:20

Este aproape liber de contract, ar avea ceva oferte, dar așteaptă. Internaționalul român de 27 de ani s-a făcut, însă, de rușine luni, 8 iulie, când s-au afișat rezultatele de la Bacalaureat: a picat! Rezultate BAC 2019, Edu.RO. Alin Toșca, internaționalul român cu 15 selecții, nu s-a prezentat la sesiunea de Bacalaureat, astfel că a […]