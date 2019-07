Gravida lui Adi Minune fumează ca șerpoaica în luna a 7-a de sarcină!

15:00

Meteorologii ANM îi avertizează pe bucureșteni. Vremea se păstrează, în continuare, instabilă, iar fenomenele asociate – descărcări electrice, intensificări ale vântului, averse și chiar căderi de grindină – fac deja parte din cotidian. Avertizarea meteo pentru București este valabilă în intervalul 08 iulie, ora 09:00 – 08 iulie, ora 20:00. Conform meteorologilor, valorile termice vor […]