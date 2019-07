Toate pensiile vor fi recalculate. Legea pensiilor a fost promulgată

15:20

După opt luni de competiție, primul sezon al emisiunii “Puterea dragostei” de la Kanal D se apropie cu pași repezi de final. Ultima emisie va avea loc pe 13 iulie și va avea doar opt concurenți care vor să ocazia să câștige marele premiu În promo-ul emisiunii de luni, Andreea Mantea a dezvăluit câți concurenți […] The post Veste proastă pentru telespectatorii Kanal D! Puterea Dragostei” se apropie de final. Andreea Mantea a făcut chiar ea anunțul appeared first on Cancan.ro.