CALENDAR ORTODOX 9 IULIE. Ce sfânt sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 9 IULIE. Sfantul Pangratie s-a nascut in Antiohia. Va ajunge impreuna cu parintii sai in Ierusalim, pentru a asculta cuvintele si a vedea minunile lui Hristos. In Ierusalim, Sfantul Pangratie s-a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3