HOROSCOP 9 IULIE. Gemenii se află pe drumul cel bun, Vărsătorii au succes în toate

HOROSCOP 9 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 9 IULIE 2019. Chiron in Berbec se afla in stationare retrograda fix langa calcaiul lui Mercur, tot retrograd. Mai mult, Soarele este in opozitie cu Saturn aflat in Cap...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3