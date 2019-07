Accident între un autobuz şi un microbuz pe platforma Aeroportului Henri Coandă, soldat cu patru răniţi

18:20

Elena Udrea a anunţat, printr-o postare pe Facebook că s-a întors în România şi că a renunţat de bună voie de statutul de refugiat în Costa Rica, spunând că se poate apăra mai bine din ţară. Elena Udrea spune că a intrat în ţară luni dimineaţă prin Vama Giurgiu. „Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea ac...