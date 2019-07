METEO. Vreme capricioasă cu furtuni puternice şi căderi de grindină. Temperaturile, în scădere / Prognoza pe litoral

08:20

Ion Caramitru face aceste afirmaţii într-o scrisoare deschisă adresată "oamenilor, în general, spectatorilor, în special, prietenilor şi celor care nu-mi sunt prieteni". "Când am debutat în rolul Eminescu, în 1964, la TNB, regizorul Sică Alexandrescu mi-a scris o dedicaţie pe cartea dăruită la premieră: 'Dragă Caramitru, cine are talent are şi mulţi duşmani, tu ai mult talent, îţi doresc cât mai mulţi duşmani!'. Pot să-i spun maestrului meu că urarea s-a împlinit. Am destui duşmani şi în teatru,...