Dani Oțil se pregătește de însurătoare?! “Nașul” Bobonete l-a dat de gol pe prezentatorul de la Antena 1

17:40

Au apărut noi poze cu Sorina – fetița luată pe sus cu mascații din casa asistenților maternali de la Baia de Aramă – alături de mama ei adoptivă, Ramona Săcărin. Imaginile au fost postate pe internet de una dintre avocatele familiei adoptive. În poze, Sorina pare fericită și liniștită. Curtea de Apel Craiova a respins, […] The post Au apărut noi poze cu Sorina, fetița luată cu mascații din casa asistenților maternali din Baia de Aramă appeared first on Cancan.ro.