Amenzi de aproape 200.000 de lei pe litoral. Inspectorii sanitari au verficat 249 de unităţi

"Cu regret vă informăm că show-ul pe care Sting trebuia să îl susţină la Festivalul de Jazz din Gand, în seara aceasta, va fi anulat, la recomandarea medicilor", se arată într-un mesaj publicat pe contul artistului de pe reţeaua de micro-blogging Twitter. Autorul hitului "Message in a Bottle", în vârstă de 67 de ani, are prevăzute numeroase concerte în vara acestui an, pentru promovarea celui mai nou album al său, "Sting: My Songs", care a apărut pe piaţă în luna mai. Compozitor, actor, autor si...