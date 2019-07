Tenis: Garbine Muguruza a pus capăt colaborării cu antrenorul Sam Sumyk

11:00

Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) lansează campania #Conciliatorii, care popularizează în rândul consumatorilor şi instituţiilor financiar-bancare metoda concilierii şi rezolvării conflictelor în afara instanţelor de judecată."Beneficiile soluţiilor de tipul win-win, rezultate în urma negocierilor pe marginea contractelor existente, reprezintă argumentul principal ale acestei campanii de informare. Interviurile fac referire, în majoritatea cazurilor, la dosarele de conciliere dintre consumatori şi bănci. Numărul dosarelor acceptate de IFN-uri rămâne în continuare scăzut, situându-se sub 2% din totalul dosarelor formate la CSALB", se arată într-un comunicat al CSALB, remis marţi AGERPRES.Potrivit sursei citate, campania prezintă recomandări pentru consumatori şi bănci/IFN-uri, detalii despre modul în care decurg negocierile în cadrul CSALB şi exemple de situaţii întâlnite în dosarele soluţionate. În plus, interviurile video care susţin campania îi prezintă pe conciliatori prin prisma calităţilor profesionale şi umane pe care aceştia le au."Filosofia concilierii este nouă în România, dar începe să îşi facă tot mai mult loc în mentalul colectiv. Iar asta se întâmplă datorită unui lucru foarte interesant: dacă în instanţă litigiile sunt judecate după litera legii, la CSALB sunt judecate în echitate. Mai exact, conciliatorii încearcă să repună părţile în echilibru. Pentru noi, la CSALB, această campanie este şi un motiv de mândrie profesională, deoarece conciliatorii sunt profesionişti, oameni având cariere impresionante, avocaţi de renume, profesori universitari, foşti judecători sau preşedinţi de instituţii în domeniul financiar. Expertiza pe care ei o aduc în dosarele de conciliere ar trebui să reprezinte pentru consumatori şi bănci un garant şi un argument în sine pentru corectitudinea, imparţialitatea şi eficienţa procedurii derulate în cadrul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar", a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.Conciliatorii fac şi o serie de recomandări pentru consumatorii care intră în negociere cu băncile."Mulţi dintre consumatori speră ca un conciliator să se substituie unui judecător şi să emită o hotărâre care să oblige banca. Ceea ce le explic este că în cadrul acestei proceduri se face efectiv o negociere, conciliatorul este un canal de comunicare între consumator şi bancă", spune Dragoş Gheorghe.La rândul său, Ionuţ Ştefan afirmă: "Sfatul meu pentru consumatori ar fi acela că ar trebui să nu gândească în primul rând prin prisma a cât pot câştiga, ci prin prisma a ceea ce ar putea pierde"."În primul rând, consumatorul trebuie să ştie că nu are costuri, spre deosebire de instanţa de judecată, unde taxele sunt împovărătoare, unde se adaugă costuri pentru expertize sau pentru avocaţi", precizează şi Nela Petrişor.Potrivit lui Doru Trăilă, consumatorii trebuie să ia în calcul că propunerea pe care o fac în cererea către CSALB este, din punctul de vedere al negocierii, maximul pe care şi-l doresc. Cu toate astea, negocierea se poate bloca dacă vor deveni inflexibili în maniera: "Vreau totul, iar dacă nu îmi daţi totul, plec supărat şi trântesc uşa!"."Sunt bănci foarte flexibile, care au înfiinţat un departament special pentru concilierile în cadrul CSALB, care au bugete special aprobate pentru situaţiile acestea. Dar, sunt şi bănci care vin şi spun sec: noi am făcut o statistică la nivelul băncii, iar dacă ne-ar da în judecată avem şanse de 70%-80% să câştigăm", susţine Doru Trăilă.Ionuţ Ştefan consideră că băncile ar trebui să accepte faptul că, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situaţia financiară a consumatorului se poate schimba."Să accepte acest lucru în acelaşi mod în care consumatorul a acceptat regulile băncii la semnarea contractului", subliniază el.În opinia Roxanei Mustăţea, băncile reacţionează foarte pozitiv la cazurile sociale."Nici nu ştiu dacă au fost astfel de cazuri în care banca să nu fi răspuns. Poate nu a reacţionat 100% prin ştergerea întregii datorii, dar au propus o reeşalonare, o perioadă de graţie sau chiar micşorare semnificativă a soldului. Nu au fost cazuri sociale în care banca să spună: 'Eu trebuie să-mi iau toţi banii!'", a adăugat aceasta.Băncile trebuie să înţeleagă că este nevoie de foarte multă supleţe în gândire, că trebuie să accepte soluţii care, la prima vedere, par favorabile consumatorului. Băncile trebuie să înţeleagă că este nevoie de foarte multă supleţe în gândire, că trebuie să accepte soluţii care, la prima vedere, par favorabile consumatorului. De fapt, aceste soluţii sunt favorabile şi băncii pentru că îşi păstrează clientul, este de părere Mihai Tănăsescu.