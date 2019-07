Roman Burruchaga, fiul fostului mare fotbalist argentinian, a debutat cu o victorie la Wimbledon în concursul juniorilor

12:10

Imediat după ce au încheiat petrecerea de nuntă, Brigitte Sfăt și soțul ei, Florin Pastramă, au mers la doctor. Cei doi au fost la medicpentru a face tratamente premergătoare unei sarcini asistate medical. „Vrem să facem o sarcină asistată și astăzi, deși a fost cam peste mână, fiindcă la ora 7:00 am terminat petrecerea și […] Post-ul Soții Pastramă s-au dus la doctor imediat după nuntă. „La ora 7:00 am terminat petrecerea și la 8:00 am fost deja la investigații” apare prima dată în Libertatea.ro.