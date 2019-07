Fotografia care a isterizat fanii! Cum a apărut Andreea Bănică pe rețeaua de socializere

08:40

Vremea se strică, în această săptămână, în România. Mai mult, am putea avea parte chiar de un ciclon, la mijlocul săptămânii. Celebrul grup "Prognoze Meteo – Vremea in Romania" a făcut anunțul. ANM, în alertă. "În această săptămână, temperaturile vor fi chiar mai scăzute decât se prognoza lunea trecută, abaterile negative urmând să fie în […]