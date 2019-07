România va fi reprezentată de 9 sportivi la Campionatele Mondiale de nataţie de la Gwangju

13:40

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marţi, la Parlament, că este necesară îmbunătăţirea legislaţiei electorale, în sensul eliminării pazei armate de la secţiile de vot.Totodată, ministrul a spus că softul gestionat acum de STS ar trebui trecut în atribuţiile unei autorităţi independente, cum ar fi, de exemplu, Autoritatea Electorală Permanentă."Eu cred că beneficiul acestei analize constă în demersul de îmbunătăţire a legislaţiei electorale. Până la urmă, asta trebuie să conteze. Şi, referitor la acest aspect, eu cred că România este un stat atât de democratic, încât să ne permitem să ne exercităm dreptul la vot fără să existe pază armată, aşa cum dispune legislaţia electorală în prezent. Nu mai văd justificarea acestei reglementări, motiv pentru care noi am propus să ne ţinem în responsabilitate paza secţiilor de votare, dar nu înţelegem de ce trebuie să fie înarmată", a declarat Carmen Dan la finalul audierilor din Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile europarlamentare şi la referendumul din 26 mai.Întrebată dacă softul pentru alegeri ar trebui să fie făcut de o firmă privată, care nu are nicio legătură cu Armata sau cu cu vreo instituţie de stat, Carmen Dan a spus: "Da, aprecierea mea asta ar fi, că acest sistem n-ar trebui sa fie în competenţa şi responsabilitatea exclusivă a unui serviciu special. Dacă ne dorim un proces electoral transparent, atât timp cât avem o autoritate independentă, cum este AEP, care ar putea să preia şi aceste prerogative. Eu cred că s-ar elimina în felul acesta suspiciuni că în procesul electoral ar putea fi imixtiuni".Chestionată asupra unei remarci din timpul audierilor, respectiv de ce a fost nevoie de un timp de votare de opt minute, ministrul de Interne a arătat că această întrebare "trebuie pusă STS"."Vă rog să puneţi această întrebare STS, pentru că sunt date pe care noi le-am avut puse la dispoziţie de către STS. Ce am sesizat, vizavi de îngreunarea procesului de votare, s-a discutat personal de către mine cu generalul Vasilca (directorul STS - n.r.), mai ales în data de 26 mai. Urmare a fost şi corespondenţa pe care noi am transmis-o tocmai sesizând că operarea acestor tablete este deficitară din punctul nostru de vedere. STS bineînţeles că a făcut propriile verificări (...) Eu gândesc ca cetăţean că manipularea defectuoasă era evidenţiată în aceşti timpi. Eu nu acuz nicio instituţie care s-a aflat în procesul electoral. Tocmai de aceea precizam că MAI a avut un rol proactiv în relaţia cu aceste instituţii. Directorul general al STS nu m-a contrazis, dimpotrivă", a spus Carmen Dan.În ceea ce priveşte informaţiile conform cărora se trecea o carte de identitate de mai multe ori prin sistem, ministrul a susţinut că "erau informaţii care ajungeau la MAI din secţiile de votare"."Erau informaţii care ajungeau la minister din secţiile de votare sau din ceea ce încercam noi sa identificăm ca explicaţie vizavi de numărul mare notificări pe care le-am primit, inclusiv din primele ore de votare. Toate acele semnalări au fost verificate de colegii mei", a spus ministrul.Întrebată dacă alegerile din 26 mai au fost fraudate, Carmen Dan a spus: "Nu cred că e rolul meu să constat şi nu sunt organ de anchetă. Ce pot să precizez este că am avut nişte competenţe expres stabilite de lege şi ne-am achitat de aceste responsabilităţi. Mă uit strict la ceea ce a avut în responsabilitate MAI. Legislaţia electorală a fost emisă în co-iniţiere - AEP, care a trecut aceste reglementări potrivit competenţelor şi MAI, care este co-iniţiator din perspectiva competenţelor din zona de ordine publică".În ceea ce priveşte operarea informaţiilor "în mod defectuos", Carmen Dan a fost întrebată ce dovezi a avut în acest sens. "Este concluzia pe care am tras-o noi după ce am analizat toate aspectele care au generat aceste semnalări. Eu nu am control asupra softului. STS deţine softul, are şi posibilitatea instruirii operatorilor, este şi cel care primeşte informaţia. Deci nu avem acces în funcţionarea acestui sistem, este în competenţa exclusivă a STS şi sunt cei mai îndreptăţiţi să răspundă", a răspuns Carmen Dan.Chestionată de ce nu s-au instituit filtrele de Poliţie, ministrul de Interne a arătat că nu a fost vorba despre o decizie, acestea fiind inutile, în condiţiile în care sistemul de monitorizare a prezenţei la vot semnalează situaţiile de vot multiplu."Dacă acest sistem a fost creat pentru a semnala aceste situaţii, cumva instituirea acestor filtre era inutilă. Dar asta nu exclude posiblitatea în care, fiind sesizaţi că există situaţii în care s-a mai votat şi la o altă secţie de votare şi sunt persoane care se deplasează către alte secţii de votare în vederea exercitării dreptului la vot, nu am fi intervenit, în măsura în care eram sesizaţi. În rest, aceste 9.282 de semnalări care au apărut şi la MAI, în urma deciziei BEC, sunt supuse verificări şi am încercat să expunem cât ne-am priceput mai bine în ce modalitate s-au făcut aceste verificări, pentru că esenţa acestor semnalări diferă, de la vot multiplu la exercitarea de vot cu act de identitate fals sau de către o persoană care nu avea dreptul să voteze şi aşa mai departe", a explicat Dan.În privinţa unei numărători paralele care ar fi trebuit făcută de PSD, Carmen Dan spune că a fost "o decizie politică" de a nu se face o astfel de numărătoare."A fost o decizie politică. Nu pot să că spun de ce nu s-a realizat o numărătoare paralelă. Nu s-a consultat nimeni cu mine referitor la acest aspect", a spus Carmen Dan, întrebată de ce colegii de partid nu au realizat o numărătoare paralelă. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)