Răspunsul lui Tăriceanu când a fost întrebat dacă există posibilitatea ca ministere ale ALDE să ajungă la PSD şi viceversa

Niacinamidă Cunoscută şi drept vitamina B3, reprezintă un must have al produselor de îngrijire pentru pielii deoarece contribuie la reducere roşielii, iluminează şi ameliorează liniile fine, precum şi ridurile. Cum acţionează asupra pielii: contribuie la formarea proteinelor, esenţiale în fermitatea pielii, dar şi la menţinerea hidratării, reducerea petelor sau a hiperpigmentărilor, a punctelor negre, şi, în plus, protejează pielea împotriva substanţelor toxice din mediu. Peptide Peptidele repre...