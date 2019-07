Magistrații au decis! Ilie Năstase rămâne condamnat definitiv

11:20

Nu mai puțin de 15 ani a lucrat Theodora Videscu la TVR, a fost și regizor de film, și realizator la ProTV și Antena1, dar a luat o decizie surprinzătoare: s-a retras la mănăstire! De un deceniu și jumătate stareță a unei mănăstiri din județul Vâlcea, Theodora Videscu a vorbit pentru revista Formula AS despre […]