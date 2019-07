Prima reacție a Adelinei Pestrițu despre nunta lui Brigitte cu Pastramă: “Dacă tot..”

12:00

Microfon cum rar vezi în România are de câteva zile celebrul manelist Florin Salam! Nici mai mult, nici mai puțin, Salam microfonul este împodobit cu cristale Swarocski. Florin Salam va folosi de acum la concertele sale un microfon special, cu inițialele sale încrustate din cristale Swarovski. Designul a fost realizat de bijutierul Alexandra Văcăruși, iar […]