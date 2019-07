Trafic feroviar blocat din cauza unui incendiu, în zona Vrancea - VIDEO

18:10

„Raportul GRECO publicat azi in cadrul procedurii ad hoc este dovada modului partizan in care se fac evaluarile in ceea ce priveste sistemul judiciar din Romania, ignorand in mod sfidator problemele reale din justitie. Expertii GRECO au ignorat deliberat absolut toate argumentele aduse nu doar de parlamentari, ci si pe cele ce rezulta atat din deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie cat si ale Curtii Constitutionale, decizii ce dovedesc existenta unor probleme structurale grave ce au adus...