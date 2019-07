FOTO CSU Craiova și-a prezentat noul echipament: „Destul de frumoase tricourile, să vedem ce vom juca în ele”

19:10

Roman Grygorchuk (54 de ani), antrenorul echipei FC Astana, a vorbit despre victoria contra CFR-ului, scor 1-0.Vezi AICI detalii despre meci„Aș spune că sfârșitul meciului era normal. Am mers înainte, am presat adversarul, sperând să înscriem al doilea gol.Este clar că am început jocul cu mare atenție și siguranță. Asta a fost sarcina. Am vrut să jucăm într-un mod disciplinat, astfel încât să avem posesia. ...