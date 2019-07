Ilie Dumitrescu își amintește perfect momentul în care a scos românii în stradă alături de echipa națională! Ce i-a spus mama lui atunci + ce superstiție avea

21:10

CFR Cluj a pierdut primul meci din preliminariile Ligii Campionilor, scor 0-1 cu Astana. Daniel Stanciu (44 de ani) a confirmat faptul că nu va mai ocupa funcția de director sportiv la campioana României.Returul dintre CFR Cluj și Astana se va juca miercuri, 17 iulie.„Am luat eu decizia. Am stat toata noaptea, m-am gândit foarte bine. Am discutat cu patronul echipei, am relaţia pe care o am, e vorba de viitorul meu. ...